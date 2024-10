F1 | Mercedes, Hamilton incredibilmente fuori in Q1 a Austin: “La macchina era terribile”

Sabato da dimenticare per Lewis Hamilton, fuori in Q1 nelle qualifiche di Austin. Il campione del mondo si era sempre classificato tra i primi cinque al COTA, laddove ha vinto cinque volte, non mancando quindi mai la Q3. Per la prima volta, tra l’altro, dal 2017, il sette volte iridato non si classificava in ultima fila. Vista la penalità di Lawson, essendo finito diciannovesimo, Lewis dovrebbe partire una casella più avanti, quindi in nona, ma considerando i problemi avuti sulla sua Mercedes, è molto probabile che opterà per un assetto super aggressivo in ottica gara, partendo così dalla pit-lane.

“Non c’è una risposta al momento per questo risultato – ammette Hamilton dopo l’eliminazione in Q1. Credo si sia rotto qualcosa nella macchina durante la Sprint Race, i meccanici hanno cercato di riparare il guasto, ci sono riusciti, ma oggi la vettura era terribile”.

Poi l’inglese si sfoga su Instagram: “Oggi è stata una giornata difficile, ma credo che non ci venga mai dato qualcosa che non possiamo affrontare. Ci rialziamo e continuiamo a lottare. Non sarà facile, ma tutto quello che possiamo fare è dare il massimo. Un grazie speciale ai ragazzi del garage per il duro lavoro sulla macchina. Speriamo in una giornata migliore domani”.