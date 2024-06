GP Spagna | L’ammissione di Verstappen: “Red Bull ha perso la sua superiorità”

Max Verstappen ha conquistato la vittoria numero 61 della sua carriera, la settima della stagione e consolida il suo primato in classifica piloti, che vede Norris e Leclerc distanti rispettivamente di 69 e 71 punti. Un distacco notevole, ma inferiore rispetto alle aspettative di inizio stagione. La Red Bull non è più la macchina migliore del lotto, ad ammetterlo è stato lo stesso tre volte campione del mondo olandese a fine gara, indicando come la McLaren la forza numero uno in pista da qualche gara a questa parte.

“In partenza ero concentrato nella lotta con Lando – ammette Verstappen in mixed zone. Sono andato sull’erba e poi ho cercato di prendergli la scia, poi ho visto George andare sull’esterno. Al di là di questo tutto ha funzionato bene, e il mio focus era quello di andare via da Lando, e ci sono riuscito. Poi, un’altra chiave è stata superare George presto e creare un divario, determinante per vincere oggi. Mi aspettavo e speravo di avere un po’ più di prestazione, ma sono consapevole del fatto che la McLaren ha il pacchetto più completo, è più forte per ora. La Red Bull ha perso la sua superiorità: nelle ultime gare non eravamo i più veloci, anche se come team operiamo alla grande senza commettere errori, oggi pure abbiamo azzeccato tutto, ma dobbiamo lavorare sul passo puro adesso”.