F1 | McLaren, Norris: “Potevo vincere? No, dovevo vincere!”

Non può che essere rammaricato Lando Norris per la mancata vittoria del Gran Premio di Spagna. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, non è riuscito a sfruttare questo vantaggio, facendosi passare a destra e sinistra da Verstappen e Russell, e non riuscendo a imporre quindi il suo ritmo alle spalle del connazionale della Mercedes nel primo stint, perdendo parecchio tempo dal tre volte campione del mondo in fuga. Con la strategia, la squadra di Woking è riuscito a metterlo nelle migliori condizioni possibili, ma non è bastato, e Lando ce l’ha con se stesso, capendo come il vento sia cambiato sotto diversi punti di vista.

“La strategia è stata fantastica, mentre la partenza pessima – ha detto Norris. Oggi avevo la miglior macchina, ieri credo di no: in qualifica pensavo che la Red Bull fosse più veloce, mentre oggi lo eravamo noi e avremmo dovuto vincere la gara. Non so se può essere un weekend positivo: certamente è buono ma non abbastanza perché siamo in lotta per campionato e vittorie. Non ho colto l’opportunità quando avrei dovuto farlo, quindi non posso essere contento di questo”.