F1 | Red Bull, altra gara anonima per Perez: “Non riesco a sfruttare la RB20”

Ennesima gara anonima di Sergio Perez, ottavo a Barcellona con una Red Bull magari non più dominante, come ammesso dallo stesso Verstappen dopo la vittoria numero 61 della sua carriera, ma nemmeno così scarsa da non permettere al messicano quantomeno una rimonta fino alla top cinque. Checo sta avendo grosse, grosse difficoltà, basti pensare ai soli 8 punti (otto!!) conquistati nelle ultime quattro gare iridate. Davvero troppo poco per aiutare la squadra di Milton Keynes nella lotta costruttori, un qualcosa che rischierebbe anche di far saltare il banco, e quindi il posto, del pilota messicano qualora non si dovesse vincere per demeriti suoi.

“Non avevo molto ritmo, è stato difficile fa sorpassi nel primo stint, specialmente con l’aria sporca davanti – ha detto Perez. Stavo gestendo le mie gomme ed ero nel mezzo di un treno DRS. Credo che questo abbia compromesso la nostra gara, avendo anche problemi di bilanciamento con le soft, e questo ha reso le cose ancora più difficili. Siamo passati quindi a una strategia su tre pit stop, e credo che più di così non si potesse fare data la posizione di partenza. Le qualifiche sono il problema principale, e sono deluso perché non sono riuscito a sfruttare il potenziale della macchina. Max invece ha fatto un lavoro straordinario, portando a casa la vittoria. Ho imparato tante cose qui a Barcellona e sono sicuro che tornerò competitivo in Austria. Devo garantire alla squadra weekend perfetti, sarà una stagione molto competitiva”.