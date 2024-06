F1 | Ferrari, incomprensioni e ritmo frenano Leclerc e Sainz in Spagna

Il Gran Premio di Spagna non ha regalato una domenica esaltante alla Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz e la squadra di Maranello hanno provato a rimontare posizioni adottando strategie diverse in termini di scelta delle gomme, ma non è stato sufficiente per progredire dal quinto e sesto posto occupato sulla griglia di partenza. Il team ha raccolto 18 punti che lo confermano al secondo posto tra i costruttori e porta a casa dalla gara catalana la consapevolezza di dover fare dei passi avanti in qualifica per cercare di mettere i piloti in condizione di partire più avanti, visto che i valori molto ravvicinati fra le vetture rendono particolarmente difficile sorpassare e recuperare la domenica in gara.

La corsa. Leclerc e Sainz hanno preso il via con gomme soft nuove sperando di potersi avvantaggiare nei confronti delle Mercedes che scattavano con pneumatici usati della stessa mescola, ma alla partenza non sono riusciti a guadagnare posizioni rimanendo quinto e sesto, anche se lo spagnolo ha superato il compagno di squadra, andando però contro gli ordini di scuderia, così come dichiarato da Charles nel post gara. Sainz è stato il primo dei due ferraristi a fermarsi per passare a gomme medie, al giro 15, mentre Leclerc è riuscito a rimanere in pista con un passo accettabile fino al 24° passaggio.

Alla seconda sosta la Ferrari ha quindi potuto differenziare le scelte: Carlos si è fermato al giro 36 per montare un set di hard nuove, mentre Charles ancora una volta ha allungato lo stint potendo dunque osare un set di soft usate per chiudere la gara. Sainz ha lasciato passare il compagno di squadra al giro 55 e Leclerc si è lanciato all’inseguimento di George Russell per provare a portare a casa il quarto posto. Il monegasco ha raggiunto la Mercedes numero 63 all’ultimo giro ma non c’è stato tempo per tentare il sorpasso che probabilmente sarebbe stato agevole ci fosse stata solo un’altra tornata da percorrere.