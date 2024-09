GP Monza | Mercedes, Russell: “La McLaren nelle ultime gare è stata eccezionale”

Deve essere soddisfatto George Russell per la seconda fila conquistata nel Gran Premio d’Italia. A Monza, il pilota della Mercedes partirà davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz e alle spalle delle McLaren di Norris e Piastri. Stando a come era partito il weekend brianzolo per il britannico, questo risultato è certamente incoraggiante, visto che il venerdì è stato perso praticamente del tutto per via dell’incidente di Antonelli, che nelle Libere 1 ha mandato al muro la vettura dell’inglese, riparata soltanto per l’ultima mezz’ora delle Libere 2. Il sabato risultava essere dunque determinante per George in vista del prosieguo del weekend, e i frutti sono stati al momento raccolti, al netto ovviamente di quello che potrà accadere in gara.

“È stato un weekend molto altalenante per me, soprattutto dopo aver perso gran parte delle sessioni di ieri – ha detto Russell in conferenza stampa. Ho dovuto apportare molte modifiche alla macchina tra le Libere 3 e le qualifiche, che sono state caotiche nelle prime fasi. Non mi sentivo a mio agio in macchina durante Q1 e Q2, ma sono riuscito a mettere tutto insieme per la Q3, dove ho ottenuto un terzo posto di cui sono abbastanza soddisfatto. È stato emozionante vedere quanto siamo vicini agli altri in termini di prestazioni”.

“Siamo riusciti a imparare molto dalla scorsa settimana: abbiamo capito dove avevamo sbagliato con l’assetto, e anche se non ci sono garanzie per domani, credo che saremo più competitivi. La McLaren è stata eccezionale nelle ultime gare ed è chiaramente la squadra da battere, ma partire in terza posizione ci dà una buona possibilità. Tuttavia, se loro partono bene, sarà difficile tenerne il passo. Non so esattamente cosa aspettarmi, ma mi affiderò al mio istinto e mi adatterò durante la gara”.

