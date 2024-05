GP Imola | Ferrari, Vasseur spiega il cambio power unit sulla SF-24 di Leclerc

La Ferrari si è ben comportata nelle prove libere a Imola. La SF-24 Evo, quindi dotata degli ultimi aggiornamenti ha ben impressionato specialmente con Charles Leclerc, a proprio agio in tutte le condizioni solite del venerdì, ovvero in simulazione giro secco e passo gara. Sulla monoposto del pilota monegasco, la Scuderia ha deciso di cambiare tanti elementi della power unit: la notizia è stata presa con un po’ di stupore nel paddock in riva al Santerno, perché sulla macchina di Charles era stata cambiata tutta l’unità di potenza nell’ultimo weekend di Miami. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha così spiegato questa decisione.

Ferrari, Vasseur: “Power unit di Leclerc non ci dava garanzie”

“Avevamo qualche dubbio sulla seconda e non volevamo correre rischi visto che portavamo degli aggiornamenti, la macchina non poteva fermarsi durante il weekend, quindi è stato più sicuro fare così. Quella unità tornerà, non la prossima settimana a Monte Carlo, ma in Canada”.