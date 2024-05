Ferrari | Nuovi elementi power unit sulla SF-24 di Leclerc a Imola

Siamo giunti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Charles Leclerc ha chiuso al comando davanti a Russell e Sainz. La Ferrari ha portato a Imola il primo importante aggiornamento della stagione, ma non solo: sulla SF-24 del pilota monegasco sono state montate nuove componenti della power unit. Già a Miami, sulla vettura di Charles era stata cambiata praticamente tutta l’unità di potenza, mentre per il weekend in riva al Santerno sono stati sostituiti Turbo, MGU-H, MGU-K e motore a combustione interna (ICE), per un totale di tre elementi per componente già sbloccati in questa stagione. Restano invece a due le batterie (ES) e la centralina elettronica (CE). Che questo faccia parte di una rotazione? O forse ci sono stati problemi sul motore di Leclerc dopo Miami?



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie