GP Brasile F1 | Ferrari, Leclerc sacrifica la Sprint Race per avere una soft nuova in gara

Quinto posto per Charles Leclerc al termine della Sprint Race in Brasile. Partito con una gomma soft usata, come la stragrande maggioranza della griglia di partenza, la Ferrari ha dovuto gestire non solo gli pneumatici praticamente per quasi tutti i 24 giri, ma anche le temperature troppo alte del motore. Il monegasco quindi ha sofferto e non poco per gran parte della mini gara del sabato, poi però ne aveva di più delle incalzanti AlphaTauri e della Mercedes di Hamilton, il quale ha spinto esageratamente all’inizio. Charles è convinto di aver fatto la scelta giusta, salvando un set di gomme soft nuove per domani e sacrificando di fatto la giornata dedicata alla Sprint Race.

“Se paragoniamo la nostra prestazione con quella della Mercedes, allora le cose non sono andate male – ha ammesso Leclerc a Sky. Red Bull e McLaren invece, specialmente quest’ultima, la quale ha fatto uno step incredibile, hanno un passo decisamente superiore. Sono costantemente più forti di noi in gara, e quindi bisogna trovare qualcosa per fermarle. Abbiamo faticato nella prima parte di gara perché bisognava gestire per contenere le temperature del motore. Domani, partendo secondo, avrò meno macchine davanti, credo mi possa aiutare”.

“Il feeling nei primi giri non era male, sapevo fosse una gara lunga quindi mi sono tenuto all’inizio, ho gestito il motore e verso la fine ho spinto di più. Non ho dubbi sulla gomma da usare domani: guardando Yuki, aveva il nostro stesso passo con una soft nuova, quindi il beneficio c’è e sono ottimista, ma bisogna stare attenti alle parole che si dicono, perché questo non vuol dire che posso puntare alla vittoria, assolutamente no. L’obiettivo di questo weekend è battere le Mercedes, potevamo fare meglio oggi mettendo una soft nuova in qualifica, ma forse avremmo guadagnato una posizione, quindi ne è valsa la pena sacrificare questa giornata”.