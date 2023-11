F1 | GP Brasile, Verstappen fa sua anche la Sprint Race di Interlagos

Non ce n’è per nessuno. Max Verstappen non riesce proprio a sentirsi appagato, nonostante il titolo sia già da qualche settimane in bacheca. Anche nella Sprint Race odierna di Interlagos il tre volte campione del mondo ha monopolizzato la scena, mettendo in chiaro le cose fin dal via quando a curva 1 ha messo la sua Red Bull RB19 numero 1 davanti alla McLaren di Lando Norris.

Quel sorpasso alla S do Senna ha rappresentato il punto focale per la lotta alla vittoria, con l’olandese che ha poi conservato la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Una gara, la quarta Sprint su sei vinta quest’anno dall’alfiere della Red Bull, che ha visto Verstappen in totale controllo grazie anche al solito costante passo gara.

“Era importante riuscire a superare in partenza, il mio stacco iniziale non è stato fantastico ma la seconda fase è stata molto buona – ha dichiarato Verstappen al termine della Sprint Race – Ci siamo affiancati e poi siamo riuscire a gestire molto bene. Su questa c’è tanto degrado, le gomme si usurano parecchio per cui 24 giri su una sola mescola sono molto lunghi. Quindi ho cercato di mantenere un tempo sul giro costanti, siamo riusciti a gestire la gara piuttosto bene”.

Verstappen, continuando a parlare della gestione gomme, ha poi aggiunto: “Lo scorso anno era stato molto difficile per noi qui, mentre oggi è andata molto meglio. Un po’ per tutti è stato impossibile spingere al massimo, oggi abbiamo fatto un bel lavoro. Vincere anche domani? Speriamo di fare qualcosa di simile”.