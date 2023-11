F1 | GP Brasile, Norris si deve accontentare del secondo posto nella Sprint Race

Lando Norris ha perso ogni velleità di vittoria al via, condizionato da uno start poco efficace rispetto a quanto mostrato dal suo dirimpettaio di prima fila Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha infatti sopravanzato il rivale alla prima curva, conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi della Sprint Race di Interlagos. Malgrado Norris non sia riuscito a consertire la pole position ottenuta al pomeriggio in vittoria è comunque soddisfatto della prestazione mostrata questa sera dalla McLaren, con la MCL60 che dopo un avvio a rilento ha retto il passo della RB19 numero 1 arrivando a traguardo con un distacco di quattro secondi.

“C’è qualcosa da esaminare dopo la partenza. Il mio stacco iniziale non è stato male, ma il successivo è stato conservativo – ha dichiarato Norris al termine della Sprint Race – Non ho avuto un particolare pattinamento, forse sono stato troppo cauto. Ci sono cose da migliorare per domani. Al primo giro mi sono distratto un po’ con Russell, ma il passo era molto buono. Ho cercato di inseguire Verstappen, ma mi mancava qualcosa”.

Norris, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Oltre Max non c’è nessuno al nostro livello per quel che riguarda il passo gara, non sono preoccupato. Anzi sono incoraggiato per quanto abbiamo mostrato oggi. Non siamo in lotta con Max, non mi aspettavo di essere così costanti , è stato positivo. Domani ci riproverò però dovrò fare qualcosa in più”.