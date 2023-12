Nonostante il secondo posto conquistato nel campionato costruttori, la Mercedes viene da una stagione molto difficile, la prima senza nemmeno una vittoria in gara dal 2012. E’ evidente come la Red Bull sia stata di un’altra categoria per quasi la totalità del mondiale, e il lavoro da fare a Brackley sarà molto intenso per permettere a Hamilton e Russell di lottare nuovamente per la prima posizione a cominciare dal Gran Premio del Bahrain. Toto Wolff, team principal della Stella ha voluto riassumere le ultime due stagioni in una lunga intervista.

“La Formula 1 sta andando bene dal punto di vista commerciale – ha detto Wolff ai media. La parte sportiva per me come team principal è stata tosta, perché nel 2022 non capivamo i motivi che mandavano in difficoltà la nostra macchina, e quest’anno non siamo riusciti a capitalizzare i risultati in gara. Avremmo dovuto vincere ad Austin, ma abbiamo commesso degli errori, poi in Brasile il weekend è stato negativo, non è un qualcosa che dovrebbe accadere in un top team. A Singapore penso che avessimo la macchina più veloce, ma i risultati dicono tutt’altro. Il cronometro non mente mai, lo vedremo dall’anno prossimo in Bahrain: avremo un telaio nuovo, un’aerodinamica diversa e altre caratteristiche, così come le sospensioni e tutto ciò che possiamo cambiare lo cambieremo. I risultati al simulatore sono positivi al momento, ma dobbiamo gestire le nostre aspettative e si deve recuperare il ritardo per lottare nel mondiale, ma facendo un passo radicale significa avere molte conoscenze nuove.