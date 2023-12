Gala FIA | Svelato il mistero sul premio di Hamilton preso da un fan

La scorsa settimana si è tenuto il gran Gala della FIA. In un clima certamente scosso dagli avvenimenti tra la Federazione e i coniugi Wolff, tutti sono stati premiati con dei trofei, e uno di questi è andato a Lewis Hamilton, terzo nel mondiale piloti. Dopo la consegna, il sette volte campione del mondo ha lasciato il suo riconoscimento ad un ragazzo, il quale a sua volta credeva che glielo avesse regalato. In realtà il pilota inglese pensava che egli fosse un addetto della FIA, quando in realtà si trattava di un semplice fan, che con un post sui social aveva fatto sapere di aver ricevuto questo dono dal campione britannico. In realtà non è andata così, ed è stato anche accusato da alcuni di averglielo rubato, ma Lewis si è semplicemente confuso, pensando che quel ragazzo, da addetto della Federazione lo avrebbe poi fatto spedire a Brackley. Il malinteso dovrebbe essere stato chiarito, e Hamilton avrà di nuovo il suo trofeo.



