Johnny Herbert non è stato tenero nei confronti di Charles Leclerc. L’ex pilota e attuale opinionista ha puntato il dito contro alcuni errori commessi dal monegasco della Ferrari che gli impediscono di potersela giocare ad armi pari con i diretti rivali in pista. Senza però dimenticare come Leclerc, soprattutto in queste ultime stagioni, abbia dovuto fra fronte a mezzi inferiori alla concorrenza da un punto di vista squisitamente competitivo soprattutto nel medio e lungo periodo.

Basti ricordare le battaglie dello scorso anno con Max Vertstappen, dove nella seconda metà di stagione Leclerc ha pagato dazio a causa di una vettura – la Ferrari F1-75 – lontana dagli standard di inizio stagione. Ma la tempo stesso, nonostante le critiche, lo stesso Herbert ha ammesso come Charles abbia compiuto i giusti passi nelle gare conclusive del 2023 supportato anche dagli aggiornamenti apportati sulla vettura dalla gara in Giappone.

“Se dovessi essere critico, l’unica cosa che suppongo abbiamo visto sono quegli errori – ha dichiarato Herbert, intervistato da PlanetF1.com – E quegli errori sono qualcosa che non vedi compiere da Max, da Lewis. Ce ne sono stati un paio forse negli ultimi due anni ma penso che nel complesso, quando vinceva i campionati, non sono accaduti”.

Herbert ha poi aggiunto: “Questa è la forza dei ragazzi che diventano campioni del mondo, torniamo indietro a Senna, Prost, Lauda e piloti del genere. Hanno semplicemente quella capacità di farlo ogni volta senza commettere gli errori che vediamo fare ad altri piloti. E quei piloti che commettono questi errori generalmente non riescono mai a cambiare situazione per mettersi nella posizione di vincere un campionato del mondo”.

L’ex driver inglese, completando la propria analisi, ha detto: “Ma penso che Charles abbia dimostrato a fine anno che si sta muovendo nella giusta direzione. Riuscirà ad attaccare Max e Lewis? Assolutamente sì e lo ha dimostrato. Le battaglie che hanno avuto, le battaglie ruota a ruota che ha avuto con Max, hanno un rispetto reciproco e penso che sia molto, molto importante. Ma mettere insieme tutto, l’intero pacchetto, ti dà le giuste sensazioni per essere in grado di sviluppare ciò che devi fare quando sei nell’abitacolo”.