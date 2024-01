Formula 1 | Vowles e i consigli di Toto Wolff

Per il secondo anno consecutivo la Williams sarà gestita da James Vowles. Il team principal britannico è uscito dalla “cantera” della Mercedes, e nel 2023 ha spiccato il volo andando a gestire la storica squadra di Grove. I risultati della scorsa stagione sono stati abbastanza incoraggianti, avendo conquistato il settimo posto costruttori, battendo di fatto gli altri tre team dell’ultima parte della graduatoria. Nel prossimo futuro si spera di rivedere quel glorioso marchio sempre più in alto, ma c’è bisogno di crescere. Un processo già fatto da James prima di diventare capo del muretto della Williams, e ha raccontato anche i consigli ricevuti dai suoi colleghi più esperti, uno su tutti Toto Wolff, il quale lo ha “formato” negli ultimi tempi in Mercedes.

“Penso che il suo consiglio migliore sia stato “Non fare str****te”, e ci sto provando – ha detto Vowles al podcast High Performance. A parte questo, sa che stavo lavorando da tanto tempo per diventare un team principal, quindi c’era poco che potesse dirmi oltre a questo. Ancora oggi Fred Vasseur e Otmar Szafnauer sono delle voci guida, posso chiamarli pur essendo avversari. Non chiedo loro dei consigli ma possono essermi da guida. Toto è stato gentilissimo a dedicarmi il suo tempo, trasmettendomi quanta più esperienza e conoscenza possibile, nonché maggiori responsabilità. Prima mi occupavo dei piloti al simulatore, poi quelli da gara, ma forse era un po’ troppo, quindi sono andato in Formula E e nel team GT3, e poi ho avuto a che fare con la gestione del budget cap e di altri aspetti. Chiaramente non si può fare tutto in una volta, quindi ho creato un team che si occupasse di tutte le parti strategiche per me in modo che potessi concentrarmi sulla crescita. Una volta che ti focalizzi su come si gestisce un’azienda, hai un’idea migliore di come fare il team principal”.