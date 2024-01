Jannik Sinner vince gli Australian Open, i complimenti di Formula 1 e Ferrari

Con una rimonta strepitosa, Jannik Sinner si è aggiudicato gli Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti del Tennis mondiale. Con questo successo, l’atleta altoatesino entra di fatto nella storia dello sport italiano, 48 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros. Il suo avversario è stato il russo Daniil Medvedev, dominante per un set e tre quarti, poi però Sinner è cresciuto, recuperando un break sull’1-5 nel secondo set, poi perso, ma già da lì si è capito come il trend della partita fosse cambiato. Da quel momento in poi, colpo su colpo, Jannik non ha lasciato scampo al numero tre del mondo, battendolo al quinto e decisivo set. Sono stati tantissimi i messaggi di stima dal mondo dello sport e non solo per questa straordinaria impresa del tennista italiano, e speriamo davvero possa essere la prima di una lunga serie.

Tra le altre, anche la Ferrari e la Formula 1 hanno voluto omaggiare Jannik. “Kudos” scrive l’account social ufficiale della Scuderia di Maranello, mentre in quello del Circus troviamo “Quasi quattro e cinque set incredibili dopo… Congratulazioni enormi a Jannik Sinner, parte della famiglia e grande sostenitore della Formula 1, per aver vinto il suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open 2024”.

E ci uniamo anche noi ai complimenti verso questo giovane e talentuoso ragazzo, avendo seguito, nel privato, la sua crescita in questi anni e commentato punto per punto questo fantastico torneo. Speriamo possa essere il primo di una lunga serie di Slam, caro Jannik, senza dimenticare gli altri tornei vinti, la finale dei Master di Torino 2023 e la splendida vittoria della Coppa Davis. Sì, finalmente l’Italia ha il suo campione anche nel Tennis.

Foto copertina: © pagina ufficiale Australian Open