Vincitore di una gara in Formula 2 e con due anni di esperienza in Formula 3, l’ex junior della Red Bull, Jak Crawford sembra sulla buona strada per un possibile futuro in Formula 1. Il 18enne americano sta iniziando la sua seconda stagione di F2 ed è stato reclutato dall’Aston Martin, secondo quanto riportato da Racer.com.

“Mi sento come se fossi in una buona posizione. È un po’ strano dire che sono in Red Bull da quattro anni, e sono stato scaricato avendo solo 18 anni. È un po’ strano dirlo, ma penso che sia una buona opportunità per me stesso, sollevato dalla pressione”, ha detto Crawford.

È risaputo che i piloti del team Red Bull Junior sono sottoposti a molta pressione sulle prestazioni e che Helmut Marko ha una reputazione piuttosto nota quando si tratta del suo approccio ai giovani talenti. “Penso che le cose più difficili siano ovviamente la pressione e le aspettative che vengono poste su di te. Ripone molta fiducia nei suoi piloti, ma si aspetta anche molto. L’ultima cosa che vuoi è avere un brutto fine settimana e ricevere una telefonata da Helmut che vuole un confronto con te. A volte può essere troppo brutalmente onesto e ingiusto, se vogliamo dirlo, ma non è poi così male. Con me è stato molto breve e molto diretto”.