Formula 1 | Verstappen e l’amicizia con Norris: “Ci rispettiamo in pista e facciamo sport insieme”

Formula 1 Verstappen Red Bull – Nonostante gli attriti dell’ultimo periodo, provocati soprattutto dalla rivalità in pista e dal contatto che ha fatto parecchio discutere nell’ultimo Gran Premio d’Austria di Formula 1, Max Verstappen ha ribadito che tra lui e Lando Norris esiste un profondo rapporto di amicizia e rispetto.

Il due volte campione del mondo della Red Bull e il pilota della McLaren, col tempo, sono riusciti a creare un dualismo sano e reciproco, un aspetto che li porta a vivere momenti di collaborazione anche fuori dalla pista.

Questa sana rivalità, nata sui kart, li sta aiutando a spingersi in questa precisa parte della stagione 2024, dove l’equilibrio sembra giocare un ruolo chiave nelle posizioni di vertice della classifica. Verstappen, ricordiamo, è ampiamente leader del campionato, mentre Norris, nonostante l’ottimo potenziale della MCL38, non è riuscito a sfruttare parecchie occasioni di rimonta in questa parte centrale dell’annata.

Verstappen e l’amicizia con Norris

“Naturalmente, le amicizie in Formula 1 sono possibili. Tra di noi c’è un profondo rispetto reciproco, sia in pista che fuori. Spesso ci capita di fare sport insieme, rafforzando così il nostro legame al di là delle competizioni. La generazione più giovane di piloti è particolarmente incline a questo tipo di rapporti, probabilmente perché siamo cresciuti insieme sui kart, condividendo esperienze e sviluppando una comprensione reciproca fin dai primi passi della nostra carriera. Questo cameratismo ci aiuta a mantenere una sana rivalità e a sostenersi l’un l’altro, anche nelle situazioni più difficili e competitive del nostro sport.”