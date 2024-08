F1 | Williams prosegue la campagna di rafforzamento in ottica 2026

F1 Williams – Dopo l’annuncio di Carlos Sainz per la stagione 2025, James Vowles è tornato a parlare della campagna di rafforzamento che la Williams sta portando avanti in ottica 2026, rivelando che all’arrivo di Pat Fry e Richard Frith, entrambi provenienti da Alpine, sono seguiti almeno 26 nuovi profili per rinforzare la struttura tecnica della squadra inglese. Interventi mirati e decisi, molti dei quali provenienti da Red Bull, Ferrari e Mercedes, che offriranno un valido contributo allo sviluppo della vettura che scenderà in pista a partire dalla stagione 2026 di Formula 1. Alcuni, ricordiamo, stanno affrontando il classico periodo di gardening leave dopo la risoluzione del contratto, il che non consentirà alla scuderia con base a Grove di sfruttare le loro capacità per la futura FW47 nel mondiale 2025.

Williams a caccia di tecnici per il 2026

“Abbiamo Richard Frith, che viene da Alpine. Si unirà a noi a una data ancora da definire nel 2025, che stiamo negoziando in questo momento. Siamo ancora in leggero disaccordo con loro su quante persone abbiamo preso da Alpine, ad essere sincero. Non vedo l’ora che si unisca a noi e poi potrete segnare il mese sul calendario. Vediamo cosa ne verrà fuori. Abbiamo anche Pat, che ha lasciato Alpine prima che la situazione peggiorasse.

Pat ha firmato con noi intorno a marzo o aprile dello scorso anno. Crede molto in quello che stiamo facendo ed è una parte fondamentale del nostro progetto. Seguendo il suo esempio, abbiamo annunciato poche settimane fa 26 nuove assunzioni. Non sapevo dove fissare il limite perché, se avessi aspettato una settimana in più, il numero sarebbe già salito a oltre 30 persone, ma abbiamo dovuto scegliere un momento sensato per parlarne.

Non abbiamo assunto solo 26 persone; ne abbiamo assunte quasi 250 negli ultimi 17 mesi. Queste sono figure chiave provenienti da altri team di F1 che avranno un impatto diretto dal momento in cui si uniranno a noi, ed è una differenza importante. Questo è l’investimento nelle persone che stiamo facendo al momento. Tra loro, hanno oltre 100 anni di esperienza nello sport e, come ho detto, c’è molto altro da fare. Troveremo il momento giusto in cui il numero sarà abbastanza alto da poterlo annunciare al mondo.

Questa è la Williams di oggi e non è la fine del nostro percorso, nemmeno lontanamente. Questa è la crescita su cui siamo concentrati. Ora, non lo fai per caso, lo fai perché le persone credono in quello che stai facendo e provengono da tutti i migliori team. Non c’è davvero un luogo da cui non stiamo ottenendo un buon impatto. Le persone lo fanno perché vedono che Williams non è più qui solo per fare numero. È un investimento nelle risorse per riportare questo team in testa, ed è un percorso”.