Formula 1 | Ultim’ora: Max Verstappen sotto investigazione. A rischio la pole position!

Potrebbe vacillare la pole position conquistata da Max Verstappen in Austria. Il pilota della Red Bull infatti è stato chiamato dai commissari in questi minuti per un presunto impeding ai danni di Kevin Magnussen. La dinamica è molto simile a quella che ha visto protagonisti Vettel e Sainz nel 2018 proprio nello stesso punto della pista, e in quel caso il tedesco, all’epoca pilota di punta della Ferrari e in piena lotta mondiale venne penalizzato con tre posizioni nella griglia di partenza. Se dovesse essere presa la stessa decisione, Max partirebbe quarto nella gara di domenica, e sarebbe quindi prima fila tutta Rossa.

Seguiranno aggiornamenti