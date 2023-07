F1 | Williams, altra grande prestazione di Albon nelle qualifiche in Austria

F1 GP Austria Williams – Altra grande performance di Alexander Albon nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese della Williams, decimo in Q3, è riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della propria vettura, ottenendo un piazzamento di spessore in vista della gara vera e propria di domenica pomeriggio (oggi, ricordiamo, i piloti affronteranno la giornata dedicata alla Sprint Race). 18° invece Logan Sargeant, ancora non totalmente confidente a bordo della FW45.

“Mi sento a mio agio per il risultato che abbiamo ottenuto nella qualifica”, ha affermato il thailandese. “Nonostante i track limits e il tempo tagliato in Q3 avremmo comunque chiuso in decima posizione, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Siamo arrivati in Q3 anche grazie alle situazione che si sono venute a creare durante la sessione e quindi dobbiamo prendere questa decima piazza con estrema felicità. Gli aggiornamenti stanno funzionando, ma credo che stiamo avendo un pò meno ritmo rispetto al Canada. Domenica avremo alcune vetture veloci alle nostre spalle e quindi dovremo essere bravi ad ottimizzare il risultato. Dobbiamo riuscire ad estrarre il massimo dalla vettura”.

“Sono abbastanza felice del mio giro”, ha invece dichiarazioni Sargeant. “Nelle libere sentivo che mi mancava un pò di ritmo, anche se il feeling era ok. Fortunatamente sono riuscito a recuperare terreno nel primo e nel secondo settore, mentre ho faticato maggiormente nelle ultime due curva a causa dei track limits. Non volevo perdere i miei giri e quindi, forse, sono stato troppo conservativo. Domani è un altro buon giorno per continuare a imparare. Sembra che pioverà e quindi per me sarebbe un grande cambiamento. La griglia è brutalmente compatta e io devo riuscire a migliorare”.