Mercedes | Wolff: “Motori 2026? Siamo a buon punto”

I pensieri di tanti si stanno inevitabilmente spostando al nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore in Formula 1 nel 2026. Le normative dovrebbero essere divulgate entro un paio di mesi al massimo, e i team potranno lavorarci su a partire dal 1° gennaio 2025. La Mercedes, memore del divario costruito nel 2014, quando arrivarono le power unit turbo ibride, è certamente da attenzionare, ma il team principal Wolff non vuole fare proclami, pur avendone forse necessità visto che non ha ancora un pilota di punta per le prossime stagioni stando all’addio di Hamilton, direzione Ferrari. L’austriaco però ammette come il lavoro a Brixworth sia ben avviato in merito ai nuovi propulsori, ma essere dominanti come nel periodo 2014/2021 non sarà per nulla facile, anzi.

“Siamo in un’ottima posizione per il 2026 – ha ammesso Toto. Siamo ambiziosi per via degli obiettivi che ci siamo prefissati per il propulsore, le batterie e il carburante. Se dovessimo riuscire a produrre un telaio decente, siamo una proposta di buon valore, ma chi può dirlo adesso? Non sono bravo a vendere un prodotto, devo essere sincero: sul come attrarre piloti per sostituire Hamilton, tutto dipenderà dai fatti, ed esasperare un argomento per attirare qualcuno o qualcosa non penso che sia la strada giusta. La direzione dello sviluppo è chiara, ci siamo prefissati degli obiettivi ambiziosi che riteniamo necessari per ottenere risultati eccellenti, e questi sono i fatti allo stato attuale delle cose, ma non sappiamo se qualche nostro rivale svilupperà un progetto lunare, chi può saperlo?”.

“C’è un certo grado di fiducia nelle nostre capacità e risorse, e nel 2014 siamo riusciti a capire bene la sfida che avevamo di fronte, ma non c’è alcuna garanzia sul fatto che riusciremo a ripeterci nel 2026. Stiamo producendo il massimo sforzo, fissando obiettivi che riteniamo sufficientemente ambiziosi tanto da avere una power unit molto competitiva. Il 2014 è stato un viaggio nell’ignoto, essendoci stato un grande cambiamento regolamentare, ma volendo questa situazione sarà simile”.