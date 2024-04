Andretti spara a zero: “Offeso dal trattamento che ci sta riservando la Formula 1”

Formula 1 Andretti – In una breve chiacchierata concessa ad Apnews.com prima dell’appuntamento della Indycar a Long Beach, Mario Andretti è tornato a parlare dell’affaire Formula 1, ribadendo il proprio “disgusto” verso l’atteggiamento che Liberty Media ha tenuto nei confronti della famiglia di “racer” statunitensi.

“Piedone” si è sentito offeso dalle parole (“non sono competitivi e non portano prestigio al Circus”) riservate da Liberty Media nei confronti del progetto che il figlio Michael sta portando avanti per l’ingresso del proprio team in Formula 1, ribadendo come da quest’ultimi ci sia stata una totale mancanza di rispetto. Qualcosa di non accettabile, considerando il background della famiglia e del team, che però non pregiudicherà la corsa degli Andretti verso il Circus.

Andretti, parole durissime contro la Formula 1

“Mi sono sentito offeso e sinceramente non penso che meritassimo un trattamento di quel tipo. Dovrebbero dirci realmente cosa c’è che non va. Sono dell’idea che ci sia una corrente sotterranea che non capisco, ma ad ogni modo se vorranno sangue mi troveranno pronto”.