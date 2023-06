F1 | McLaren rigenerata: seconda fila per Norris nel Gran Premio d’Austria

Può sorridere la McLaren, in particolare Lando Norris per quanto visto nelle qualifiche di Zeltweg. Il pilota britannico infatti partirà dalla seconda fila nella gara di domenica, dopo l’ottima qualifica di oggi e un ritmo costantemente buono per tutta la giornata. Anzi, il quarto posto ottenuto in pista sta anche un po’ stretto all’inglese, il quale recrimina per un errore all’ultima curva e che forse gli ha pregiudicato una casella di partenza in favore di Carlos Sainz. Non è andata bene invece a Piastri, soltanto tredicesimo e condannato dai track limits, una vera e propria tortura qui in Austria.

“E’ stata una delle qualifiche migliori della stagione, sono super contento – ha detto Norris. La macchina è andata bene, avevo molto fiducia. La squadra ha fatto un gran lavoro per preparare gli aggiornamenti per questa gara e oggi hanno fatto tutto alla grande per portarci in questa posizione. Penso che avrei anche potuto fare di più visto il piccolo errore all’ultima curva, e forse mi è costato il terzo posto, quindi sono un po’ frustrato per questo ma allo stesso tempo sono comunque molto soddisfatto. Domani proverò a ripetermi”.

“Sì, tredicesima posizione in qualifica – afferma uno sconsolato Piastri. E’ un peccato perché senza l’annullamento del giro per track limits sarei stato tranquillamente in Q3. Il ritmo c’è ed è incoraggiante sia per me che per Lando. Il nuovo aggiornamento promette molto bene, quindi ringrazio il team per tutto il lavoro svolto, ma domani proverò a tornare in top ten nelle qualifiche Sprint, e poi cercherò di tornare in zona punti domenica”.