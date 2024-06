Formula 1 | Stroll promuove l’Aston Martin dopo le libere in Canada

Formula 1 Stroll GP Canada – Terzo nelle libere del pomeriggio, Lance Stroll ha commentato con soddisfazione il ritmo della propria Aston Martin nel venerdì di libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il canadese, veloce e preciso per tutta la sessione nonostante le condizioni proibitive dell’asfalto, ha ottenuto tanti dati importanti in vista di qualifiche e gara, aspetto che ovviamente lo fa ben sperare in vista del prosieguo di questo fine settimana davanti il pubblico di casa.

Stroll felice delle libere davanti il pubblico di casa

“La giornata di oggi è stata molto parecchio start&stop. Nelle libere 2 del pomeriggio abbiamo potuto completare una discreta quantità di giri con le slick e le medie, imparando parecchie cose sul comportamento della vettura. Inoltre il nuovo asfalto si sta ben comportamento, almeno con le condizioni complesse di oggi. I dati che abbiamo ottenuti sono stati positivi, soprattutto con le mescole da bagnato, aspetto che potrebbe rivelarsi determinante per il proseguo del fine settimana. Anche perchè le previsioni per domani e dopodomani non sono molto diverse rispetto a quelle odierne. Guidare davanti il pubblico di casa è sempre bello e spero di regalare loro qualcosa di importante”.