F1 | Doohan, debutto amaro in Canada: pochi giri e prove di partenza nelle libere 1

F1 GP Canada Doohan – Debutto amaro per Jack Doohan nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In pista al posto di Esteban Ocon, l’australiano non è riuscito ad accumulare un buon chilometraggio a bordo della A524 a causa delle condizioni proibitive dell’asfalto, aspetto che ha portato la squadra ad evitare inutili rischi per l’attività pomeridiana. Doohan, quindi, è sceso per la prima volta in pista solo a pochi minuti dal termine e si è limitato a fare alcune prove di partenza non appena è stata esposta la bandiera a scacchi. Un’occasione certamente persa, ma che probabilmente proverà a recuperare nei prossimi appuntamenti in calendario.

Doohan e il debutto amaro nelle libere del Canada

“Non è stata una sessione di FP1 entusiasmante, visto che i giri sono stati limitati dalle condizioni atmosferiche. Considerando che le previsioni per il resto del fine settimana sembrano sempre incerte era importante risparmiare alcuni set di gomme. Siamo riusciti a fare un giro di installazione con la gomma da bagnato. Poi, quando la pista si è man mano asciugata, verso la fine, abbiamo concluso con un altro giro con la soft. Alla fine, comunque, siamo riusciti a raccogliere alcuni dati utili. Il tempo purtroppo è fuori dal nostro controllo, ma siamo riusciti a sfruttare al meglio l’opportunità. Le condizioni non erano semplici”.