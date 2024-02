Ferrari | Leclerc e Sainz sulla SF-24 nella prima giornata di test in Bahrain

Dopo Red Bull e Haas, anche la Ferrari ha ufficializzato la line-up per la prima giornata di test in Bahrain. Sulla nuova SF-24 vedremo sia Charles Leclerc che Carlos Sainz impegnati nel mercoledì di Sakhir. Il pilota monegasco scenderà in pista nella sessione mattutina, mentre al pomeriggio toccherà al compagno di squadra, il quale sta per iniziare quella che certamente sarà l’ultima stagione in rosso visto l’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025. I primi chilometri saranno fondamentali per capire la bontà della nuova monoposto. Ricordiamo infatti come negli anni disastrosi, ci viene in mente 2020 e 2023 tra i più recenti, i test siano stati sufficienti per capire come la macchina a disposizione non fosse competitiva come nelle più rosee aspettative. Speriamo per i tifosi della Ferrari che questa volta le cose possano andare decisamente nel miglior modo possibile.



