Formula 1 | Red Bull, Marko e l’incubo della Sprint in Austria

F1 Red Bull GP Austria – “Se partiremo con un assetto sbagliato, la Sprint andrà a rotoli”. Con poche parole, concise ed emblematiche, Helmut Marko ha voluto esprimere tutte le sue preoccupazioni in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il format Sprint per la prova in programma al Red Bull Ring, infatti, potrebbe porre la Red Bull in una condizione difficile per il raggiungimento degli obiettivi posti per il fine settimana di gara, soprattutto se dovessero confermarsi i problemi di correlazione tra pista e simulatore emersi tra Monaco e Barcellona.

Un assetto di partenza sbagliato porrebbe i piloti in una situazione difficile, visto che dopo le libere del venerdì i set-up restano di fatto congelati fino alla domenica mattina pre-gara. Un lasso di tempo dove Red Bull, se posta sulla strada sbagliata, potrebbe concedere delle grosse opportunità a Ferrari, McLaren e Mercedes. Importante quindi per Verstappen e Perez massimizzare il lavoro nelle uniche libere e cercare di offrire i giusti feedback per il raggiungimento del feeling ideale con la vettura.