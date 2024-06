F1 | Horner incoraggia Perez dopo l’ultimo round di Barcellona

F1 Horner Perez – Incoraggiamento massimo per Christian Horner nei confronti di Sergio Perez al termine dell’ultimo Gran Premio di Spagna, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il Team Principal della Red Bull, consapevole delle difficoltà che sta affrontando il pilota messicano, ha voluto motivarlo in vista dei prossimi round della stagione, evidenziando l’importanza di avere una line-up completa e in grado di battagliare per il vertice in ogni prova. La lotta per il Costruttori, al contrario delle previsioni, si sta rivelando ferrata e incerta, aspetto che ovviamente dovrà portare la Red Bulla a risolvere i problemi di feeling emersi tra il messicano e la RB20.

Horner incoraggia Perez

“Prima della gara, le simulazioni riportavano la P8 come piazzamento massimo scattando dall’11° posto dello schieramento. Alla fine Checo ha ottenuto questo risultato e lo abbiamo fatto attuando una strategia a tre soste. Credo e spero che terrà un pò di fiducia da questa gara. I prossimi fine settimana saranno importanti per lui e dovrà certamente sfruttare questo boost per migliorare i suoi piazzamenti. Abbiamo bisogno di Checo e lui lo sa. Se si trova nelle retrovie è ovvio che si perdono diverse opzioni strategiche. Nelle prime quattro gare di quest’anno è stato fantastico e oggi dobbiamo fargli ritrovare quella mentalità. Penso che abbia avuto un paio di gare difficili e che le cose non siano andate per il verso giusto, ma lui è un pilota che ha fiducia in se stesso”.