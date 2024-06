Formula 1 | Alpine, Famin soddisfatto della tendenza positiva degli ultimi GP

F1 Alpine – Soddisfatto del doppio piazzamento in zona punti ottenuto nell’ultimo Gran Premio di Spagna, decima prova del mondiale 2024 di Formula 1, Bruno Famin ha voluto motivare la squadra in vista dei prossimi appuntamento in calendario, sottolineando come l’obiettivo – già a partire dall’Austria – sia quello di confermare il trend positivo degli ultimi fine settimana. Dopo la crescita mostrata da Monte Carlo ad oggi, il Team Principal intende ribadire questa posizione anche nei prossimi round europei dell’annata, così da mettere in cascina punti importanti nella rincorsa a Racing Bulls per il sesto posto nel mondiale Costruttori.

Alpine e la tendenza positiva degli ultimi GP

“È piacevole trovarsi di nuovo con entrambe le auto in zona punti qui in Spagna e vedere il team conquistare punti negli ultimi tre Gran Premi. È una tendenza positiva che dobbiamo proseguire. Siamo andati meglio a Barcellona e dobbiamo analizzare i motivi per continuare a migliorare. È stata una gara difficile a due pit stop, ma entrambi i piloti hanno fatto un buon lavoro, soprattutto a livello di gestione di pneumatici, energia e benzina. Il prossimo fine settimana, ci aspetta un weekend sprint in Austria, dove l’obiettivo sarà quello di proseguire la serie positiva in zona punti”.