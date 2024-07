Formula 1 | Piria e l’analisi sul periodo di Norris: “Sta vivendo un momento di crisi” [VIDEO]

F1 GP Belgio Norris – Al termine dell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Vicky Piria ha cercato di analizzare il momento di forte difficoltà che sta attraversando Lando Norris al volante della McLaren, precisando come l’inglese stia cominciando a soffrire non solo il dualismo con Max Verstappen, ormai ben lontano nella classifica del mondiale Piloti, ma anche quello con Oscar Piastri.

L’australiano, vincitore a Budapest, è riuscito ad ottenere un importante podio a Spa-Francorchamps, confermandosi in un periodo di crescita dopo i tanti alti e bassi di questa prima metà di stagione. Una situazione sicuramente non semplice per il britannico, a secco di vittorie da Miami, che dovrà spingerlo a fare delle accurate valutazioni in vista del Gran Premio d’Olanda, appuntamento in programma a Zandvoort dopo la pausa estiva di agosto.