Formula 1 | Red Bull, Spa conferma il momento di difficoltà: il punto di Carlo Vanzini [VIDEO]

Formula 1 Red Bull GP Belgio – Al termine dell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato l’equilibrio tra McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull nelle posizioni di vertice della classifica, precisando come l’ultima, ad oggi, sia quella più in difficoltà sul piano tecnico e delle performance.

Nonostante le evoluzioni portate in pista nelle ultime settimane, fortemente volute da Max Verstappen (comunque leader del mondiale Piloti con un ampio margine sugli avversari), la RB20 si è confermata in una posizione di deficit nel confronto con gli altri competitor, aspetto che ha portato l’olandese a non trionfare nelle ultime quattro gare del campionato (Austria, Gran Bretagna, Ungheria e appunto Belgio).

Una situazione sicuramente interessante per i tifosi, ovviamente amplificata dal lavoro che stanno portando avanti le altre squadre, ma che lo staff diretto da Pierre Wachè dovrà analizzare con attenzione in vista del ritorno alle gare previsto per fine agosto a Zandvoort, in Olanda. Un altro passo falso, infatti, metterebbe in pericolo la leadership della compagine anglo-austriaca nella graduatoria riservata ai Costruttori.