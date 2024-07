F1 | Williams chiude un week-end non all’altezza in Belgio

F1 Williams GP Belgio – Tante difficoltà per la Williams nell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A causa della scarsa competitività della FW46, Alexander Albon e Logan Sargeant non sono riusciti a rispettare le aspettative della vigilia, concludendo in 13° e 18° posizione. Un passaggio a vuoto che la squadra spera di lasciarsi alle spalle già a Zandvoort, teatro del prossimo round mondiale in Olanda. In quest’occasione, la compagine inglese dovrebbe portare in pista delle novità utili per ricucire l’attuale gap di performance con Racing Bulls, Haas e Alpine.

Albon analizza la gara in Belgio

“Ho avuto una buona partenza, ma alla fine non avevamo il ritmo necessario per ambire alla zona punti. Abbiamo condotto la corsa nel miglior modo possibile, ma quando non hai ritmo c’è ben poco che puoi fare. In termini di strategia, forse, sarebbe stato meglio avere due set di hard rispetto ad uno, ma non sono certo che le cose sarebbero cambiate più di tanto. Non abbiamo portato in pista delle novità e questo ci ha facendo scivolare indietro nelle performance. Speriamo di compiere dei passi in avanti da Zandvoort, quando torneremo a montare in vettura delle nuove componenti”.

Sargeant ancora fuori dalla zona punti

“Non è andata bene. Le gomme hard si sono rivelate solide e il ritmo gara non era male, ma purtroppo i primi due stint con le medie non sono stati competitivi. Ho cercato di aiutare Alex e di fare del proprio meglio, ma il passo non era all’altezza di quello che stavano mostrando i rivali. Con una qualifica asciutta le cose sarebbero potute andare diversamente, ma alla fine è andata così. Cercheremo di sfruttare la prossima pausa estiva per ripartire da zero”.