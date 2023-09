Formula 1 | Piastri settimo a Singapore con la versione non aggiornata della McLaren

La bellissima gara di Singapore ha fatto passare un po’ in secondo piano quanto accaduto nelle posizioni di centro classifica. Oscar Piastri per esempio ha portato la sua McLaren al settimo posto nonostante non possedesse gli stessi aggiornamenti montati da Norris, per di più partendo dalla diciassettesima posizione. Il pilota australiano è rimasto sempre fuori dai guai, approfittando di ogni occasione per recuperare terreno e riuscendo in una mezza impresa con la sua “vecchia” MCL60. A Suzuka la prossima settimana tornerà a pari del compagno di squadra.

“La settima posizione non è affatto male – ha detto Piastri dopo la gara. Il ritmo è stato decente per tutta la gara e sento di aver approfittato a pieno di ciò che accadeva attorno a me dopo il primo giro. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto e non credo che avrei potuto fare molto di più. E’ bello vedere Lando sul podio, la squadra è stata certamente ricompensata di tutto il duro lavoro svolto. Sono impaziente, perché settimana prossima riceverò anche io gli aggiornamenti e spero di divertirmi ancora un po’”.