Formula 1 | GP Singapore, gli highlights della gara [VIDEO]

Formula 1 GP Singapore highlights – Vi riportiamo i momenti più belli dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo una gara gestita con astuzia e intelligenza, soprattutto nella parte conclusiva con gomme hard usate, Carlos Sainz è riuscito ad aggiudicarsi il primo successo della stagione, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris – altro grande protagonista del fine settimana – e la Mercedes di Lewis Hamilton, salito sul podio grazie al clamoroso errore di George Russell all’ultima tornata. L’inglese, con gomme più fresche grazie ad una sosta supplementare, ha toccato la barriera in curva 10 nel tentativo di sopravanzare Norris.

Un intoppo che ha causato la rottura la sospensione anteriore destra e un impatto contro le barriere. Un epilogo amaro che non rende sicuramente merito alla gara del talento inglese. Quarta posizione per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, sacrificato ad inizio gara dalla squadra per salvaguardare la strategia di Sainz, seguito da Max Verstappen – clamorosamente mai realmente in lotta per le posizioni di vertice – Pierre Gasly, Oscar Piastri e Sergio Perez.

Completano la graduatoria della top dieci Liam Lawson, al primo piazzamento in zona punti della carriera, e Kevin Magnussen. Appuntamento tra sette giorni a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, 17° prova di un mondiale ancora ricco di sorprese, nonostante l’ampio di dominio di Verstappen e della Red Bull.