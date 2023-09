Le pagelle del GP di Singapore

Carlos Sainz 10 e lode La vittoria di Singapore è la sua personale gioconda, un capolavoro di guida e intelligenza. Velocissimo come Achille, astuto come Ulisse. Matador illumina la notte di Singapore e regala un sorriso ad una Ferrari che stavolta non spreca l’occasione (voto 9 alla squadra).

Lando Norris 9 Rivale, ma anche alleato. Furbo, veloce, e cattivo quando si tratta di chiudere la porta in faccia a Russell.

Lewis Hamilton 8 Non brilla come Russell per velocità ma sin dai primi giri si batte come un leone, ereditando il podio proprio grazie all’errore di George.

George Russell 7 Vuole vincere a tutti i costi e insegue i primi con una strategia iper aggressiva, per poco non gli riesce l’impresa, ma sbaglia l’attacco buono su Norris e da lì si innervosisce, peccando di un grave errore di irruenza. Ma nel complesso è gran protagonista.

Charles Leclerc 8 Condannato al ruolo di scudiero, corre praticamente in funzione di Sainz, facendo il suo sporco lavoro sin dallo scatto perfetto al semaforo. Da vero uomo squadra non si lamenta, consapevole di essersi bruciato le sue chance in qualifica.

Max Verstappen 7 Il grande assente, lui come la Red Bull, inciampati dopo più di un anno in un GP orribile, quasi irrealistico per bruttezza e lentezza. Cosa è successo? Intolleranza alla pista asiatica? Problemi di set up? Intanto Max ci mette una pezza con un quinto posto quasi insperato.

Pierre Gasly 7,5 Con Ocon (voto 7,5) sfortunatamente fuori dai giochi tocca al bravo francese tenere alto l’onore della Alpine. Prova concreta.

Oscar Piastri 7,5 È autore di una gran bella rimonta, dalle ultime file al settimo posto finale, complice anche la strategia azzeccata. Bravi, lui e il muretto.

Liam Lawson 8,5 Questo ragazzo neozelandese ha le stimmate del talento. Catapultato nella mischia al posto di Ricciardo sta dimostrando una velocità impressionante. E, dopo la grande qualifica di sabato, porta a punti l’AlphaTauri su una pista ostica.

Sergio Perez 6,5 Come Verstappen limita di danni, ma sempre a distanza di sicurezza da Max, sia mai.

Kevin Magnussen 7 Oscurato spesso da Hulkenberg in qualifica, stavolta tocca a lui prendersi le luci della ribalta in casa Haas, e alla grande prestazione di sabato fa seguito una gara consistente, con un buon decimo posto.

Fernando Alonso 5 Prova anonima, con errore di guida imperdonabile, lui che su questo circuito in passato ha incantato. E la Aston Martin non è più la monoposto brillante di inizio stagione.