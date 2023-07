Formula 1 | Piastri: lottare con Verstappen è piuttosto ottimistico

Ha fatto il massimo Oscar Piastri, e questo gli ha permesso di conquistare il secondo posto nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio. Il pilota della McLaren è riuscito ad andare in testa nel valzer dei pit-stop, nel passaggio da gomma full wet a intermedia, ma tenere dietro Verstappen non è praticamente possibile, ancora meno dopo la Safety Car, quando l’olandese ha attaccato il giovane australiano nel rettilineo del Kemmel. In vista di domani, Oscar crede che tenere dietro il campione olandese non sarà affatto facile, per usare un eufemismo.

“Non è proprio il mio primo podio in Formula 1 – ha spiegato Piastri in mixed zone. Non c’è stata la cerimonia con lo champagne, quindi non è proprio la stessa cosa, ma sono comunque molto contento della nostra prestazione. E’ stata una giornata molto positiva per me e sono contento di quanto fatto oggi. Un secondo posto nella Sprint è fantastico e sono contento per tutti perché stiamo seguendo la scia degli ultimi weekend dove siamo stati in grado di fornire ottime performance. Pensare a una battaglia con Max domani è un po’ ottimistico, diciamo che cercheremo di tenerlo dietro ma non sarà semplice. Abbiamo dei punti di forza e deboli diversi rispetto a chi ci sta vicino e questo potrebbe rendere tutto più difficile o più semplice, dipende dal punto di vista. Superare in pista con la velocità che abbiamo sul rettilineo è piuttosto complicato, ma vedremo cosa riusciremo a fare negli altri settori”.