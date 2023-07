Formula 1 | McLaren, Norris oscurato da Piastri nella Sprint di Spa

La Sprint Race di Lando Norris in Belgio è stata piuttosto anonima. Conclusa in sesta posizione, alle spalle delle due Ferrari di Sainz e Leclerc, la gara del giovane pilota della McLaren è stata di fatto oscurata dalla grandissima prestazione di Oscar Piastri, secondo oggi e sempre da vanti al #4 praticamente per tutto il weekend. La strategia è stata lineare, il passaggio alle intermedie è stato fatto un giro dopo proprio il compagno di squadra, favorito dalla posizione in pista, ma non è mai stato davvero in grado di impensierire, quantomeno, i due vestiti di rosso.

“Giornata piuttosto difficile ma comunque positiva – ha detto Norris. Abbiamo ottenuto una buona dose di punti, parecchi come squadra, specialmente grazie al secondo posto di Oscar, quindi complimenti a lui per aver ottenuto per la prima volta una posizione in top tre in Formula 1. Credo sia stato fatto il massimo in quelle condizioni, ed essendo la seconda macchina dovevo rientrare ai box un giro più tardi, perdendo due posizioni, quindi sarebbe potuta andare un po’ meglio, ma a volte va così. Sono comunque contento e impaziente di andare in gara domani”.