Formula 1 | Gasly brilla nella Sprint in un weekend molto difficile per l’Alpine

E’ al settimo cielo Pierre Gasly per la terza posizione conquistata nella Sprint Race di Spa. Il pilota dell’Alpine ha ottenuto un risultato importante grazie anche al grande lavoro della squadra ai box, con i meccanici che gli hanno permesso di sopravanzare diversi piloti. Un mini podio, diciamo così, per il francese, in un weekend molto complicato per il team dopo il licenziamento el boss del muretto Szafnauer e di Alan Permane. Soltanto nono invece Ocon, il quale si è divertito con diverse battaglie nel centro gruppo.

“Sono felice per tutto il team – ha detto Gasly. E’ speciale raggiungere il terzo posto a Spa, con tutta la sua storia e i momenti personali che mi stanno chiaramente a cuore. Questa mattina in qualifica ci siamo presi dei rischi ma ne è valsa la pena, chiudendo al sesto posto. Poi il pit-stop è stato ben eseguito e questo ci ha permesso di guadagnare un bel po’ di posizioni e metterci in top tre. Non è stato facile tenere a bada Perez e Hamilton, ma ce l’ho fatta e sono molto contento. Domani ci concentreremo sulla gara principale, ma possiamo certamente acquisire fiducia e sperare di conquistare un altro ottimo risultato”.

“Innanzitutto complimenti a Pierre e alla squadra per l’ottimo risultato di oggi – ha affermato Ocon. Questi punti sono importanti per il team dopo alcune settimane difficili, quindi sono molto felice per tutti. Da parte mia è stata una gara piuttosto tranquilla: le condizioni erano difficili ma abbiamo fatto un ottimo lavoro con la strategia e i pit-stop. Ho avuto un paio di lotte con Ricciardo e Russell, ma sfortunatamente non sono riuscito a prendere punti. Adesso concentrazione per la gara di domani, dove cercheremo di risalire la griglia e finire alla grande la prima parte della stagione”.