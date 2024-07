Formula 1 | Novità anche per Aston Martin in Ungheria: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

Formula 1 Aston Martin GP Ungheria – Tanto lavoro anche in casa Aston Martin in vista del prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nelle prime libere di questa mattina sul tracciato dell’Hungaroring, Fernando Alonso e Lance Stroll hanno portato in pista diverse novità aerodinamiche che sulla carta dovrebbero attenuare le problematiche del pacchetto AMR24. Matteo Bobbi, proprio in tal senso, si è focalizzato non solo sulla nuova ala anteriore, ma anche sul nuovo fondo e sui cambiamenti di micro-aerodinamica nella zona dell’Halo.

Soluzioni fin qui non soddisfacenti, almeno da quanto emerso nei team radio dei piloti nelle libere di questa mattina, ma che la squadra continuerò ad analizzare nel corso del pomeriggio. Appuntamento alle 17.00 per la seconda sessione di libere sul tracciato dell’Hungaroring.