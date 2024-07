Ferrari | Sainz e Leclerc divisi da Verstappen nelle prime libere in Ungheria

F1 Ferrari GP Ungheria – Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Charles e Carlos (56 giri) sono andati in pista con gomme Hard e sulla vettura numero 55 sono stati fissati dei rastrelli per effettuare delle misurazioni.

Con quella mescola il monegasco ha ottenuto come miglior tempo 1’20”710, mentre lo spagnolo ha fatto segnare 1’20”094. Nella fase centrale del turno su entrambe le SF-24 sono state montate gomme Soft con le quali sono stati ottenuti i tempi di riferimento. Carlos ha centrato 1’18”713, Charles 1’19”011.

Nel finale su entrambe le Ferrari è stato caricato carburante per girare in configurazione gara, Sainz con gomma Soft, Leclerc con le Hard. Nel complesso lo spagnolo ha completato 27 giri, due meno di Charles, per un totale di 56 giri.