Formula 1 | Monza sfortunata per la McLaren: Piastri senza punti dopo il contatto con Hamilton

La McLaren ha cercato di raccogliere il massimo possibile nella gara di Monza. L’obiettivo era quello di completare il weekend con Norris e Piastri in zona punti, e di fatto ci stava riuscendo, fino a quando Hamilton, nel tentativo di sorpassare l’australiano alla Roggia lo ha toccato pesantemente, distruggendo l’ala anteriore del rookie e di fatto anche la sua gara. Un vero peccato, viste le difficoltà mostrate ancora una volta dalla MCL60 nei circuiti a basso carico aerodinamico, ma la sensazione è che ci sia stato un miglioramento rispetto a quanto accaduto a Spa a fine luglio. L’ottavo posto di Lando comunque porta in dote quattro punti mondiali.

“E’ stata una bella gara – ha commentato Norris. E’ stato difficile sorpassare, ma il ritmo era buono. Ho fatto pressione su Albon per tutta la durata della corsa ma ha fatto un ottimo lavoro, quindi tanto di cappello a lui e alla Williams, sono andati molto veloci per tutto il weekend. Non avremmo potuto fare di meglio, ma ringrazio tantissimo alla squadra, sia in pista che in fabbrica per aver reagito alla grande dopo Spa e fornendoci un pacchetto competitivo”.

“Una giornata difficile e con molte sfide – ha ammesso Piastri. Il ritmo generale era incoraggiante, ma sfortunatamente ci mancava velocità in rettilineo per poter davvero lottare con Albon. Dopo il primo stint la gara è diventata più difficile e l’incidente con Lewis ha messo fine alle mie possibilità di andare a punti. C’è tanto da fare come squadra, ma torneremo più forti di prima a Singapore”.

“Il nostro obiettivo per la gara di Monza era quello di finire in zona punti con entrambe le vetture – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Siamo riusciti nell’intento solo a metà: eravamo in top ten con Oscar, ma la collisione con Hamilton ha rovinato la sua domenica ed è stato costretto a rientrare ai box per montare una nuova ala anteriore. Per il resto comunque, possiamo essere soddisfatti del ritmo della MCL60. Pensavamo di avere un degrado maggiore delle gomme, ma in realtà siamo riusciti a gestirlo egregiamente, quello che ci mancava era il passo gara puro. Considerando dove eravamo a Spa, questo è molto incoraggiante perché la squadra ha lavorato duramente da allora per risolvere i problemi di velocità massima. Hanno fatto un ottimo lavoro e i pezzi sono arrivati all’ultimo qui prima delle libere. Complimenti a tutti, adesso speriamo di essere più competitivi a Singapore”.