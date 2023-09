F1 | Ferrari, duello Sainz-Leclerc a Monza: giusto dare luce verde ai piloti sulla battaglia [VIDEO]

F1 GP Italia Monza Ferrari Sainz Leclerc – Interpellati a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini e Davide Valecchi – oltre a Matteo Bobbi – hanno promosso a pieni voti la battaglia tra Carlos Sainz e Charles Leclerc per il terzo gradino del podio a Monza, lodando la Ferrari per la scelta coraggiosa di lasciare carta bianca ai propri piloti.

Nonostante la posta in palio, Frederic Vasseur ha scelto di non congelare le posizioni a tre giri dalla fine, aspetto che ha regalato agli appassionati sulle tribune un duello che si è risolto per appena un decimo a favore dello spagnolo. Nell’occasione, inoltre, Sainz e Leclerc hanno mostrato grande esperienza e intelligenza, visto che entrambi si sono sfidati con il coltello fra i denti ma senza mai andare oltre il limite richiesto via radio dal team.

Una bella prova, attesa dopo il disastro di Zandvoort, che il Cavallino dovrà provare a confermare anche nel proseguo di questo campionato. Appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, prima tappa del tour de force che porterà le squadre prima in Asia (Giappone) e poi in America (Stati Uniti, Brasile, Messico, Las Vegas) e in medio-oriente (Qatar e Abu Dhabi).