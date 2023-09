F1 | Williams e Albon costantemente protagonisti grazie alla cura Vowles [VIDEO]

F1 GP Italia Monza – Dopo l’exploit di Zandvoort, Alexander Albon e la Williams si sono confermate nelle zone di vertice della classifica anche nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il thailandese, al volante di una FW45 competitiva sul giro secco, ma non totalmente a proprio agio sul ritmo gara, è riuscito a condurre in Brianza una gara perfetta e priva di sbavature, difendendosi costantemente – anche grazie alla grande velocità sul dritto della vettura – dagli attacchi di Lando Norris, Oscar Piastri e Fernando Alonso.

Una conferma importante, attesa dopo le buone prestazioni mostrate al rientro dalla pausa estiva, che ha confermato – semmai ce ne fosse stato bisogno – l’efficacia della cura James Vowles, TP entrato in scena all’inizio di questo campionato che sta portando avanti una vera e propria rivoluzione tecnica, umana e di filosofia all’interno della factory di Grove. Appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il GP di Singapore, prima tappa del tour de force che porterà le squadre prima in Asia (Giappone) e poi in America (Stati Uniti, Brasile, Messico, Las Vegas) e in medio-oriente (Qatar e Abu Dhabi).