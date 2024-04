F1 | Ufficiale la separazione tra Haas e Hulkenberg al termine della stagione 2024

Nella mattina odierna è arrivato l’annuncio ufficiale: la Haas e Nico Hulkenberg si separeranno a fine stagione. Il tedesco, arrivato nella scuderia di Kannapolis nel 2023, si appresta dunque a concludere il suo ultimo campionato alla guida della monoposto americana. Nel futuro di “Hulk” potrebbe esserci un ritorno alla Sauber, che dal 2026 sarà equipaggiata dai motori Audi in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

“Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Nico per il suo contributo alla squadra nel tempo in cui è stato qui con noi: è stato un grande team player e qualcuno a cui teniamo moltissimo e con cui mi è piaciuto lavorare – ha dichiarato il team principal della Haas Ayao Komatsu – La sua esperienza e il suo feedback si sono rivelati preziosi per noi in termini di miglioramento delle nostre prestazioni complessive, un fatto chiaramente evidente sia nelle sue prestazioni in qualifica che in gara nella VF-24 di questa stagione”.

Komatsu completando il proprio intervento ha aggiunto: “Ci sono molte altre gare da disputare quest’anno, quindi non vediamo l’ora di continuare a beneficiare dei suoi input per il resto della stagione 2024”.