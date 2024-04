Formula 1 | Mercedes tra strategie senza senso e una W15 ancora in alto mare

Che Suzuka potesse essere difficile per la Mercedes lo abbiamo detto in tutte le salse ancor prima di qualifiche e gara. La settima e nona posizione ottenute in gara, rispettivamente da Russell e Hamilton non hanno fatto altro che confermare quanto scritto nei giorni scorsi. Eppure, tra piloti (George più che altro) e Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento, si prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, senza però essere troppo credibili. Lewis invece, dall’alto della sua esperienza, sembra più rassegnato che altro.

C’è anche il fattore strategie, onestamente incomprensibili. A Suzuka le due W15 sono partite con le hard: la squadra di Brackley prova a spiegarne il motivo, e a posteriori è certamente facile criticare a risultato (non) raggiunto, però è la dimostrazione della confusione generale all’interno di una squadra che fino a pochi anni fa dominava in lungo e in largo nelle piste di tutto il mondo.

“Non è stata una gara facile – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Non eravamo abbastanza veloci in qualifica, quindi partivamo troppo indietro per sperare di conquistare il podio. A inizio gara anche il nostro ritmo non era abbastanza buono. Abbiamo deciso di montare le gomme hard dopo la bandiera rossa perché sapevamo di non rischiare nulla con le macchine dietro, ed era il nostro modo migliore per compensare e provare qualcosa di diverso”.

“Verso la fine dello stint abbiamo avuto tanti problemi di aderenza, era davvero bassa ma non potevamo fermarci presto perché ci sarebbe stato troppo traffico al rientro in pista, quindi siamo rimasti fuori fino a quando la sosta ci ha permesso di rimanere davanti al gruppone, ma purtroppo a quel punto avevamo perso un sacco di tempo. Il secondo e il terzo stint sono stati più incoraggianti, ma era già troppo tardi. Sappiamo che non siamo abbastanza veloci al momento, quindi continueremo a lavorare duro per migliorare la situazione. Nonostante il risultato, è stato un fine settimana utile per conoscere meglio la nostra vettura e sviluppare la nostra comprensione sulla W15”.