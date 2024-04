Formula 1 | Alpine, Ocon e Gasly “sverniciati” a Suzuka

Il Gran Premio del Giappone è stato un vero e proprio disastro per l’Alpine. Il team anglo/francese è alla quarta gara consecutiva senza punti, e nonostante l’aggiornamento portato a Suzuka, le prestazioni sono state ben al di sotto delle aspettative. Ocon e Gasly sono arrivati al traguardo, rispettivamente, in quindicesima e sedicesima posizione, e nel rettilineo principale, vero punto di sorpasso nel tracciato nipponico, sono stati “sverniciati” praticamente da tutti in ogni giro della gara. Una desolazione per un team con ben altre ambizioni.

“Non è stata una gara facile oggi – ha dichiarato Ocon. Ho subito qualche danno all’inizio, dopodiché abbiamo provato diverse opzioni strategiche per darci una possibilità. Ma, alla fine, non siamo stati abbastanza veloci per competere con chi stava vicino a noi. È stato un peccato subire danni, ma non credo che abbia fatto una grande differenza per il quadro generale della gara. Abbiamo faticato con il ritmo rispetto alle qualifiche, quindi c’è molto da rivedere e speriamo di poter tornare più forti alla prossima gara a Shanghai”.

“Purtroppo è stato un lungo pomeriggio per noi a Suzuka – ha ammesso Gasly. Ci sono alcuni aspetti positivi, tra cui due partenze da fermo molto forti. Alla seconda, dopo la bandiera rossa, ho superato la Haas, poi Esteban e poi mi sono affiancato a Yuki. A quel punto, mi sono ritrovato intrappolato in uno sfortunato incidente di gara. Avevo un danno significativo al fondo, perdendo circa 30 punti di carico aerodinamico, e quindi al tempo sul giro. Da quel momento in poi è stata una gara molto difficile, non c’era molto che potessi fare se non spingere il più forte possibile. Non è dove vogliamo essere, ma è positivo aver portato i primi aggiornamenti alla vettura in questo fine settimana. Dobbiamo continuare a sviluppare il concetto della monoposto, continuare a portare le parti il prima possibile quando ne abbiamo bisogno per migliorare la nostra posizione attuale”.