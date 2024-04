Formula 1 | Mercedes, sfida difficile per la W15 in Giappone

La Formula 1 fa tappa a Suzuka per il Gran Premio del Giappone. L’appuntamento nipponico è stato anticipato rispetto al solito, si correrà quindi in condizioni climatiche ben diverse, anche se il meteo promette più che qualche scaramuccia piovosa nel corso del weekend. La Mercedes sarà una delle squadre più attenzionate: la W15 non ha espresso praticamente nulla di positivo nei primi tre appuntamenti della stagione, e si pensa possa soffrire ancora specialmente nei curvoni veloci del tracciato nipponico, in particolare quindi nello Snake.

“Dopo Melbourne ci siamo concentrati sul miglioramento della consistenza della W15 – ha ammesso Toto Wolff, team principal e CEO della Mercedes. La vettura ha mostrato segnali di ottime prestazioni in alcune occasioni, ma non siamo riusciti a dimostrarlo nelle prime tre gare. Suzuka, con le sue famose curve veloci mescolate a tratti più lenti, oltre al cambio di elevazioni, fornirà una sfida diversa rispetto alle tre piste affrontate finora. Sarà una buona opportunità per sfruttare quanto appreso così da analizzare il lavoro intrapreso già dall’Australia. Sarà importante vedere le differenze tra una corsa in Giappone a ottobre e una ad aprile, vedremo come saranno le condizioni della pista”.