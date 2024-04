F1 | Ferrari ottimizza il risultato nella domenica di gara a Suzuka

F1 Ferrari GP Giappone – Dopo il sabato più difficile della stagione la Scuderia Ferrari ha vissuto in Giappone una domenica di riscatto, riuscendo a salire sul terzo gradino del podio con Carlos Sainz e a rimontare dall’ottavo al quarto posto con Charles Leclerc, confermandosi così come seconda forza del campionato.

A Suzuka la Ferrari ha differenziato la strategia con i suoi due piloti in modo da portare a casa il miglior risultato possibile, conquistando il quinto piazzamento da podio in quattro gare (inclusa la vittoria di Carlos in Australia) nonché un bottino di punti che la conferma in seconda posizione tra i Costruttori. Ora la Ferrari è -21 dalla Red Bull, a quota 120 punti, praticamente il doppio di quanti ne aveva dopo quattro gare lo scorso anno quando al quarto GP (Azerbaijan) c’era già stata anche una Sprint. Per Sainz si tratta del ventunesimo podio della carriera, il terzo su altrettante gare disputate in questa stagione. Charles invece è stato premiato da tifosi e appassionati come “Driver of the day” – la quarta volta in quattro gare per un pilota della Scuderia – per la sua intelligente e grintosa prestazione odierna.

La domenica a Suzuka di Sainz…

La gara è stata una lunga partita a scacchi con gli avversari sul delicato terreno della gestione delle gomme. Al via lo spagnolo è riuscito a difendersi da Fernando Alonso, che aveva deciso di partire con pneumatici Soft, e da quel momento ha cominciato a fare la propria corsa su Lando Norris che lo precedeva. Carlos è stato brillante nello sfruttare al meglio la sua SF-24 con gli pneumatici Medium, estendendo entrambi i propri stint su quella mescola e raccogliendo i frutti di questa scelta nell’ultima parte di gara, quando si è trovato a dover recuperare quasi dieci secondi al pilota della McLaren e al termine mancavano 16 tornate. Lo spagnolo ha centrato l’obiettivo forte di gomme Hard di dieci giri più fresche rispetto al rivale: a un ritmo insostenibile per gli avversari diretti, si è portato sull’inglese e lo ha superato a nove passaggi dalla fine salendo in quarta posizione e superando subito dopo anche Charles che, su una strategia a una sola sosta, era costretto a gestire con cura le sue Hard. Sainz risale così al quarto posto nella classifica Piloti, a quattro lunghezze da Charles, terzo.

… e quella di Leclerc

Leclerc è stato autore di una grande gara in rimonta. Il monegasco ha compiuto il suo capolavoro riuscendo a completare ben 25 giri con le gomme Medium montate alla seconda partenza – al giro 1 la corsa era stata sospesa per un incidente tra Alex Albon e Daniel Ricciardo e la squadra aveva optato per montare Medium nuove su entrambe le SF-24 – mettendosi in condizione di terminare il Gran Premio con una sola sosta. Charles, che con questa strategia ha anche percorso alcuni giri al comando, ha montato la gomma Hard a 27 tornate dal termine in concomitanza con il secondo stop di Lando Norris, divenuto nel frattempo un avversario diretto. Da lì in poi il monegasco ha tenuto a bada il rivale, riuscendo a tenere un buon passo nonostante dovesse gestire uno stint molto lungo. Quando è stato raggiunto dalle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez ha evitato di lottare e di stressare gli pneumatici e lo stesso ha fatto quando è stato acciuffato da Carlos, che aveva gomme molto più fresche. La sua gestione oculata di gara lo ha ricompensato facendolo risalire dall’ottavo al quarto posto, un risultato che su una pista ostica per i sorpassi come Suzuka può essere considerato un successo.

Verso la prima Sprint

Fra due settimane il Mondiale di Formula 1 riprenderà con il Gran Premio di Cina, di nuovo in calendario dopo cinque anni. La corsa dello Shanghai International Circuit proporrà anche la prima Sprint della stagione.