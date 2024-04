F1 | Mercedes, Russell è ottimista: “A fine gara avevo il passo di quelli davanti”

Non si perde d’animo George Russell per il settimo posto ottenuto a Suzuka. Partito nono, l’inglese ha sofferto e non poco nel primo stint su gomme hard, e la Mercedes non sembrava avere il passo per stare con gli altri, tant’è che la W15 è stata facilmente la quinta forza oggi in pista, al di là di quello che andrà a raccontare lo stesso pilota britannico dopo la bandiera a scacchi, cercando di vedere il lato positivo. Questa pista comunque, si sapeva, non era affatto favorevole alle caratteristiche di una monoposto nata male e che ancora non sembra trovare il bandolo della matassa.

“Oggi ho guadagnato posizioni e questo è positivo – ha detto Russell. Partire con le hard dopo la bandiera rossa era quello di darci flessibilità per una o due soste, eravamo liberi di fare quello che volevamo con la strategia, ma il singolo pit non avrebbe funzionato. Il primo stint è stato impegnativo, ma dopo la fermata ai box servavamo competitivi come quelli davanti. Alla fine la gara è stata anche emozionante ed è bello attaccare piuttosto che difendere. Con Oscar c’è stato qualche contatto ma alla fine succede in gara e sono contento di essergli finito davanti. La situazione è serrata alle spalle della Red Bull, le qualifiche saranno fondamentali. Chiunque parta davanti probabilmente è molto avvantaggiato, sappiamo che bisogna lavorare, spero che in Cina la pista sia favorevole a noi”.